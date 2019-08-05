Украинские туристы возмутились из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, приехавших на отдых в Испанию, возмутились флагом России , вывешенном в отеле в городе Салоу. Об этом передает пользователь Сети в своем фейсбуке.

Как сообщается, украинцы увидели российский флаг в ресторане гостиницы.

По словам пользователя соцсети, они обратились к сотрудникам отеля с просьбой убрать его, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина».

Уточняется, что администратор гостиницы отказал им в этом.

Пользователь заявляет, что сотрудник отметил, что «его позиция – это позиция всей Испании».

Ранее оскорбительный флаг России удалили из Сети по требованию Роскомнадзора.