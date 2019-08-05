Работу цеха по производству начинки для шаурмы остановили из-за антисанитарии и нелегалов

Полицейские проверили цех по производству ингредиентов для шаурмы в Люберецком районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, во время проверки на производстве были обнаружены нарушения санитарных норм, сроков хранения продукции и ряда ветеринарно-санитарных правил. Уточняется, что готовая продукция, произведенная в цеху, поставлялась в различные точки в Москве и Московской области.

По информации МВД, на производстве незаконно трудились 16 мигрантов, работники проживали в антисанитарных условаиях.

В настоящее время деятельность цеха приостановлена.

В прошлом году сообщалось, что антисанитарию выявили во всех местах продажи шаурмы в Москве.