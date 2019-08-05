Пожары в Сибири будут до осени, заявил эколог

Лесные пожары в Сибири вряд ли удастся потушить до конца лета, заявил эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, несмотря на работу нескольких ведомств и большого количества добровольцев, пожары смогут ликвидировать только сезонные дожди. Пока осадков в Сибири не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погодный там фронт неравномерный. Отмечается, что дожди пройдут в Иркутской области, пока на севере региона также будет сухо.

Ранее сообщалось, что самолеты Минобороны потушили почти половину пожаров в лесах Сибири.