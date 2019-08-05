Глава МИД Мексики сообщил о седьмом погибшем мексиканце при стрельбе в Техасе

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что количество мексиканцев, которые погибли при стрельбе в Техасе, увеличилось. Об этом сообщает CBS.

До этого сообщалось о 6 мексиканцах, погибших при стрельбе.

По его словам, к настоящему моменту погибли 7 мексиканцев.

Он также отметил, что еще семеро граждан Мексики получили ранения.

За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране.