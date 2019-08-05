Стюардессу из Индии задержали за контрабанду золота

В Индии была задержана стюардесса за незаконную перевозку золота. Об этом сообщает The Indian Express.

Как отмечается, девушка была задержана в ходе досмотра багажа после прибытия рейса из Лондона в Дели.

Уточняется, что бортпроводницу попросили положить на рентгеновский сканер сумку, но она заявила, что это не ее багаж.

Видеозаписи подтвердили, что сумка является собственностью задержанной. Внутри нее было два браслета из белого золота весом полкилограмма.

Согласно закону, летный экипаж не может провозить с собой более 40 граммов золота на человека.

Ранее в Японии арестовали двоих граждан Израиля за ввоз 4 тонн золота.