Самолет Ан-2 разбился в Таджикистане

В воскресенье, 4 августа, в Таджикистане разбился учебный самолет Ан-2. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что инцидент случился на аэродроме «Фахрабад» в 30 километрах южнее Душанбе.

По имеющейся информации, воздушное судно упало при заходе на посадку из-за заглохшего двигателя.

Согласно полученным данным, на его борту в момент аварии находились пилоты 65-летний Ильхом Рахматов и 20-летний Бахтиёр Давлататов. До этого с учебного самолета восемь человек совершили прыжки с парашютом.

Как стало известно, пострадавшим понадобилась госпитализация. В результате аварии скончался Рахматов.

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