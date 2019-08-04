Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016... Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

По его мнению, организаторы несогласованных митингов в Москве планировали втянуть участников акций в беспорядки.

«Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что против участника несанкционированной акции в центре Москвы могут возбудить уголовное дело за нанесение травмы сотруднику Росгвардии.

Акции прошли 27 июля и 4 августа и не были согласованы с властями столицы.