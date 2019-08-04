Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

По его мнению, организаторы несогласованных митингов в Москве планировали втянуть участников акций в беспорядки.

«Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что против участника несанкционированной акции в центре Москвы могут возбудить уголовное дело за нанесение травмы сотруднику Росгвардии.

Акции прошли 27 июля и 4 августа и не были согласованы с властями столицы.