Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным

В воскресенье, 4 августа, в Москве будет аномально холодная температура. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По информации синоптиков, максимальная температура в этот день достигнет 13-15°С. Уточняется, что такой аномально холодной погоды в столице в этот день не наблюдалось на протяжении 70 лет.

В «Фобосе» также отметили, что 4 августа столбик термометра ни разу не опускался ниже 15°С, начиная с 1948 года.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.