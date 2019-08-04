Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно новым правилам, при утрате жилья по причине ЧС гражданам будет выплачиваться компенсация. В случае гибели жилья страховщик выплатит пострадавшим 300-500 тысяч рублей, суммы сверх этого будут покрываются из бюджета. В остальных случаях страховые компании компенсирует от 30 до 95% убытков, остальное будет компенсироваться из средств регионального бюджета.

Пилотными регионами для реализации программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС.