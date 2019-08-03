В США мертвую пенсионерку съела собака

В США в одном из домов в Детройте нашли труп 80-летней женщины, которую частично съела собака. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.

Как отмечается, пенсионерку обнаружили через несколько недель после ее смерти, когда ее тело уже значительно разложилось.

Причем, согласно изданию, дом женщины был завален мусором.

Пенсионерка жила вместе с собакой, которая из-за голода частично объела тело пенсионерки.

По словам родственников, они давно не были у женщины и не знали, что она ведет такой образ жизни.

Ранее сообщалось, что 18 собак съели своего хозяина без остатка.