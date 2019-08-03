Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

В Сети появилось видео того, как акула напала на капитана рыболовного судна в водах Атлантического океана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, на кадрах видно, как группа мужчин рыбачит, и один из них вылавливает акулу длиной полтора метра.

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.

Уточняется, что владелец судна получил 20-сантиметровую рану. Сначала ему примотали в качестве первой помощи к ноге скотчем полотенце.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и собирается съесть укусившую его акулу.

Ранее мужчина выловил карпа весом 105 килограммов.