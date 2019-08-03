СМИ сообщили о 20 жертвах стрелка в Техасе
Число жертв в результате стрельбы в одном из гипермаркетов в Техасе увеличилось. Об этом сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на местные силы правопорядка.
Как отмечается, речь идет о 20 потерпевших.
Причем число погибших и раненных среди них на настоящий момент не уточняется.
До этого СМИ сообщили, что, по предварительным данным, ранения получили 18 человек.
После этого появилась информация о нескольких погибших. Кроме того, стало известно о задержании подозреваемых.