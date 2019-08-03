СМИ сообщили о 20 жертвах стрелка в Техасе

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Число жертв в результате стрельбы в одном из гипермаркетов в Техасе увеличилось. Об этом сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на местные силы правопорядка.

Как отмечается, речь идет о 20 потерпевших.

Причем число погибших и раненных среди них на настоящий момент не уточняется.

До этого СМИ сообщили, что, по предварительным данным, ранения получили 18 человек.

После этого появилась информация о нескольких погибших. Кроме того, стало известно о задержании подозреваемых.