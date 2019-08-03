Несанкционированная акция в центре Москвы собрала 350 человек
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В центре Москвы в несанкционированной акции приняли участие 350 участников. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД России.
Как отмечается, такое количество человек пришли на акцию по состоянию на 14.30.
Уточняется, что к настоящему моменту были задержаны 30 человек.
Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК.
Следствие заявляет, что лица связанные с ФБК получили от третьих представителей сумму денег.