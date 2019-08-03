Несанкционированная акция в центре Москвы собрала 350 человек

В центре Москвы в несанкционированной акции приняли участие 350 участников. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД России.

Как отмечается, такое количество человек пришли на акцию по состоянию на 14.30.

Уточняется, что к настоящему моменту были задержаны 30 человек.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК.

Следствие заявляет, что лица связанные с ФБК получили от третьих представителей сумму денег.