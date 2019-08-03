Спасатели потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита

На месте падения Тунгусского метеорита в Красноярском крае спасатели потушили лесной пожар. Об этом сообщает «Авиалесоохрана».

По информации ведомства,« Авиалесоохрана» вручную ликвидировала труднодоступный пожар в заповедном лесном массиве.

Отмечается, что возгорание образовалось на месте падения небесного тела. Уточняется, что метеорит упал более 100 лет назад.

Причиной пожара стала сухая гроза.

Ранее сообщалось, что около десяти тысяч человек тушат пожары в российских лесах.