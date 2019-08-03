Площадь пожара в Москве возросла до 5 тысяч кв.м.

Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до пяти тысяч кв.в. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что здание начало обрушаться. Пожарные были выведены из него.

Уточняется, что при тушении пострадал один сотрудник спасательных служб. Он госпитализирован с травмой ноги.

Кроме того, к тушению пожара были привлечены два вертолета. Существовала угроза переброса пламени на соседние здания.

Сейчас возгорание локализовано.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло в горящем здании в центре Москве, заявили в МЧС.