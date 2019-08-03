В Минздраве рассказали, где россияне больше всего болеют туберкулезом

В Минздраве проинформировали о том, где в России в прошлом году больше всего болели туберкулезом, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, больше всего людей, у которых активный туберкулез, живут в Чукотском автономном округе. Там среди 100 тысяч жителей 526,9 заболевших. В Республике Тыва этот показатель оставляет 512,6 человек, а в Приморском крае — 280,8.

По данным ведомства, меньше всего заболевших в Архангельской и (17,1) Белгородской областях (19,8), а также в Ненецком автономном округе (20,5).

Ранее Минздрав назвал регионы России, где делали больше всего абортов.