В Подмосковье вынесли приговор стрелявшему в людей владельцу кафе

Владелец подмосковного кафе Али Алиев, ранивший ранил трех посетителей из карабина, осужден на три года колонии, передает РИА «Новости».

В марте 2019 года в городском округе Домодедово у Алиева возник конфликт с тремя посетителями его кафе, в ходе ссоры он несколько раз выстрелил в них из охотничьего карабина «Сайга», здоровью одного человека был причинен тяжкий вред, еще двое мужчин получили легкие ранения.

Домодедовский городской суд признал его виновным по статье об умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью.

Приговор в законную силу не вступил.