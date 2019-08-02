Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщает интернет-газета Infosperber.

По его словам, жители Крыма не собираются отступать под натиском властей Украины, которые стремятся его вернуть.

Он отметил, что поговорил с крымчанами и убедился в своей точки зрения.

Журналист сослался на доцента Севастопольского государственного университета Марию Некрасову, которая отметила, что в ходе референдума в 2014 году студенты готовы были взяться за оружие в случае вмешательства Украины.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не отдаст украинскому государству Крым, поскольку эта территория важна для нее в «в гражданском и военном плане».

«Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины», — заключил Мюллер.

Ранее сообщалось, что на Украине проверят карту без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.