Видео с места аварии на Ставрополье появилось в Сети
В Сети появилось видеозапись с места аварии, которая произошла в Апанасенковском районе Ставрополья, она опубликована на Revizornews.ru.
По имеющейся информации, пять человек, включая водителя, погибли, 15 госпитализированы, пять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 23 человека.
Авария произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком. От сильного удара автобус перевернулся.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек.