Видео с места аварии на Ставрополье появилось в Сети

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В Сети появилось видеозапись с места аварии, которая произошла в Апанасенковском районе Ставрополья, она опубликована на Revizornews.ru.

По имеющейся информации, пять человек, включая водителя, погибли, 15 госпитализированы, пять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 23 человека.

Авария произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком. От сильного удара автобус перевернулся.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек.