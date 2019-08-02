Военный летчик рассказал о методике тушения лесных пожаров в России

Командир экипажа самолета Ил-76МД майор Андрей Черных заявил, что военные разработали методику тушения пожаров в российских лесах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, наиболее эффективно ликвидировать возгорания получается с двух самолетов. При этом, второй самолет должен лететь выше на 300 метров и корректировать движения первого. Такой метод позволяет российским военным эффективнее тушить пожар.

Отмечается, что Ил-76МД, используемый для борьбы с пожарами, способен их потушить с высоты 50 — 100 метров.

Ранее сообщалось, что самолет Бе-200 возобновит тушение пожаров в Якутии.