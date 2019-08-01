Стала известна личность напавшего на полицейских в Сургуте
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Личность человека, напавшего на полицейских в Сургуте была установлена. Об этом информируют местные СМИ.
Согласно полученной информации, на полицейских напал местный житель Филипп Иноземцев.
Как стало известно, он являлся сотрудником МЧС.
По неуточненной информации, нападавшему было 37 лет.
Как стало известно, на данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в результате нападения в Сургуте скончался один сотрудник полиции, а второй получил ранения. Нападавшего застрелили.