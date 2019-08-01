СК возбудил первое уголовное дело из-за масштабных пожаров
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Следственный комитет возбудил первое уголовное дело из-за масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, передает РИА «Новости».
Дело возбуждено о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства, не принявших оперативных мер по тушению пожаров.
Следователи в рамках расследования уголовного дела проводят обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и лесопожарном центре, где изымаются документы.
Ранее Роскосмос опубликовал снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Сейчас пожарами охвачено порядка 3 млн га тайги, МЧС фиксирует около 500 очагов возгорания. По имеющейся информации, площадь пожаров продолжает увеличиваться.