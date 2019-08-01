Суд приостановил работу вендинговых автоматов после массового отравления в Москве

Гагаринский суд Москвы приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food на 90 суток после массового отравления едой, передает ТАСС.

Уточняется, что суд признал сеть виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Пресс-секретарь суда уточнила, что в период приостановки деятельности Healthy Food должна провести работы по устранению нарушений.

Ранее стало известно, что число людей, которые отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, увеличилось до 95 человек.