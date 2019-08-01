Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и в некоторые части западного побережья Канады. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Отслеживание дыма от сибирских пожаров велось со спутников.

Отмечается, что на Аляске дым может быть смешан с дымом от местных пожаров.

Ранее Роскосмос опубликовал на своем сайте снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.