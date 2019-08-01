Режим чрезвычайной ситуации ввели в ЕАО из-за паводка на Амуре

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, передает РИА «Новости».

В районы паводка завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания.

Также проводится информирование населения.

Отмечается, что уровень воды в Амуре вырос на 28-58 сантиметров с выходом воды на пойму.

Как сообщили в региональном главке МЧС, группа спасателей дежурит в районе гребня паводка, который достиг села Пашково.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Иркутской области ухудшается.