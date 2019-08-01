МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров

Российское МЧС напомнило американской стороне, что Россия уже много раз предлагала свою помощь в тушении пожаров и другими природными катаклизмами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий. Однако американская сторона приняла помощь российской стороны в 2005 году. Тогда страна направила четыре самолета Ил-76 и продукты.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп обсудили пожары в Сибири.

Путин сказал, что Россия воспользуется помощью США, если возникнет необходимость. Он также счел эту инициативу Трампа залогом восстановления полноформатных двухсторонних отношений.