Амурчанин застрелил знакомого из ружья из-за смерти кота
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В Амурской области суд признал 58-летнего местного жителя виновным в убийстве, передает АСН24.
Суд установил, что обвиняемый выстрелил в своего знакомого из ружья.
Отмечается, что мотивом для убийства стала личная неприязнь из-за того, что, по его мнению, потерпевший был причастен к гибели его кота.
Мужчина вину в совершении преступления не признал, высказывая версию, что хотел лишь напугать потерпевшего.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.