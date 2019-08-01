Амурчанин застрелил знакомого из ружья из-за смерти кота

В Амурской области суд признал 58-летнего местного жителя виновным в убийстве, передает АСН24.

Суд установил, что обвиняемый выстрелил в своего знакомого из ружья.

Отмечается, что мотивом для убийства стала личная неприязнь из-за того, что, по его мнению, потерпевший был причастен к гибели его кота.

Мужчина вину в совершении преступления не признал, высказывая версию, что хотел лишь напугать потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.