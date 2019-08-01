Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

В российской Федеральной службе судебных приставов заявили, что с 2019 года число невыездных россиян возросло почти на 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее данные ФССП.

Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.

По имеющимся сведениям, общая сумма задолженностей россиян составляет около 1,47 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что число невыездных должников выросло до 3%.

Самый большой рост должников наблюдается в Москве, к началу лета количество невыездных граждан составило 86% (157 тыс.). Следом за Москвой идет Татарстан с 145 тыс. и Краснодарский край с 144 тыс.