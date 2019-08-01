Погодная аномалия в России закончится осенью

Аномальная погода в России уйдет с началом осени, заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, условия, при которых в одних регионах жара и пожары, а в других дожди и наводнения, не просуществуют дальше месяца.

«Наступит осень и произойдёт серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается», — рассказал Кислов.

Он отметил, что чрезмерно высокая температура в Европе, в центральной и восточной Сибири взаимосвязаны.

Это волна, которая встала и не сдвигается, а почему – никто не знает, добавил эксперт.

Ранее синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа» на Приморье.