Россия подарила Кубе пять автозаков

Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России безвозмездно передали Кубе пять автозаков тропического типа, передает ТАСС.

Отмечается, что произведенные в Башкирии автозаки собраны на базе «Камазов» и оснащены кондиционерами, камерой видеонаблюдения и биотуалетом.

Как сообщил первый замдиректора ФСИН РФ Анатолий Рудый, кубинские коллеги попросили предоставить им для селекции две пары немецких овчарок. Собак доставили на Кубу в ходе прошлогоднего визита.

Ранее сообщалось, что Россия решила подарить Кубе пять автозаков, которые принадлежали башкирской колонии №7. Общая стоимость автотранспорта составляет более 36 млн руб.