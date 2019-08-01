Шаманы планируют провести ритуалы против лесных пожаров в Сибири

Шаманы планируют провести ритуалы, которые должны защитить российские леса от пожаров. Об этом рассказал этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ритуалы проведут представители коренных народов Севера и России. Они сделают это 1 и 2 августа.

По словам Молданова, в настоящее время шаманы уже готовятся к ритуалам. Они заручились поддержкой высших сил.

Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев распорядился проверить версию о намеренных поджогах лесов.

Режим ЧС сейчас введен в четырех субъектах России: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха.