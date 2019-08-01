СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

«Известия» рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.

По данным издания, работающим пенсионерам страны в первый раз за последние три года проиндексируют пенсии. Для перерасчета пенсионных выплат не нужно будет подавать никаких документов. Индексация распространится на тех, за кого работодатели в прошлом году платили страховые взносы. Кроме того, в семи регионах страны в платежках за ЖКХ с 4 августа появится новая строка. Речь идет о добровольном страховании жилья от ЧС в Московской, Новосибирской, Тюменской, Тверской, Свердловской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Также с 19 августа законодательство о провозе в багаже фруктов и цветов будет соответствовать практике. Помимо этого, в конце лета начнет действовать закон, предусматривающий ответственность за «зарплатное рабство».

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа будет проведен перерасчет страховых пенсий для тех пенсионеров, которые работали в прошлом году.