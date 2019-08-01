В Финляндии начали штрафовать за опасные маневры на самокате

Полиция в финском Хельсинки выдала первые четыре штрафа за опасные маневры на тротуаре, которые выполнялись на самокате. Об этом в твиттере написал командир центра безопасности дорожного движения финской полиции Деннис Пастерштейн.

Как отмечается, каждого из них оштрафовали на €40. Все четверо управляли электрическим самокатом на тротуаре в Эспоо.

Уточняется, что решение о штрафах было принято после заявления медиков о том, в городе участились случаи травматизма после появления служб проката самокатов.

Ранее сообщалось, что жителей Тбилиси ошарашили русскоговорящие самокаты.