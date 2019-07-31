В Канаде найдены останки похожего на «Ктулху» доисторического существа

Исследователи из Канады обнаружили останки морского существа, которое похоже на «Ктулху» из рассказов американского писателя Говарда Лавкрафта. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Отмечается, что существо обитало на дне океана и питалось мелкими беспозвоночными.

Кроме того, оно просеивало песок через щупальца-грабли.

Уточняется, что найдено множество отпечатков древних существ в породах времен палеозоя и кембрийского периода.

Ранее сообщалось, что археологи нашли «черепахоносорога», современника динозавров.