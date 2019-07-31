Новые маршруты для посещения Чернобыля разработали на Украине

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Заброшенный парк аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2016 год Заброшенный парк аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2016 год
Заброшенный парк аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 2016 год
РИА «Новости»

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Чернобыле разработало новый маршрут ее посещения. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что маршруты являются водными и проходят по рекам Припять и Уж.

Как отмечается, их появление инициировали туристические операторы из-за роста числа посетителей. Этот показатель за последние 5 лет вырос в десять раз.

Таким образом, исполняется указ президента Владимира Зеленского о развитии туризма в районе Чернобыля.

Ранее сообщалось, что Зеленский открыл Чернобыль для туристов.