Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Министерство культуры и туризма Турции рассказало, что на турецкие курорты прибыло рекордное число туристов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.

Кроме того, июнь назван наиболее популярным среди россиян месяцем для отдыха.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.