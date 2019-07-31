Теракт предотвратили в Татарстане

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов и ФСБ смогли отследить и задержать двух россиян, которые были сторонниками «Исламского государства» (организация запрещена в России) и вербовали граждан страны.

Также по данным ФСБ, задержанные активно пропагандировали терроризм. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Известно, что в настоящее время против задержанных завели уголовное дело из-за того, что они собирались совершить террористический акт в одном из субъектов Татарстана.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ» в Ростовской области.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.