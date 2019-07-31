Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Украинские моряки, которых задержали в Керченском проливе, могут вернуться домой до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на их адвоката Николая Полозова и источник.

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Высокопоставленный источник добавил, что уже есть некие договоренности между российской и украинской стороной. Он отметил, что страна может отпустить домой 24 моряка при получении письменных гарантий от Украины и после их рассмотрения.

Ранее родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины.

До этого Денисова заявляла, что 18 июля ею было подписано ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ России Михаилу Шишову о личном поручительстве в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в СИЗО «Лефортово».

Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России.

9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.