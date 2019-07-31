Самолеты МЧС начали тушить пожары в лесах Красноярского края

Российские самолеты МЧС принялись тушить лесные пожары на территории Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого было известно, что в Красноярском крае горит около 1 млн гектаров леса.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс счел нормальными массовые лесные пожары в регионе.

По его словам, массовый лесной пожар — это явление нормальное. Хотя признавал, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной

«Сто лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил», — добавил Усс.