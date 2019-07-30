По факту гибели упавшего со сцены саратовского худрука завели дело
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели художественного руководителя саратовского Театра юного зрителя имени Юрия Киселева Юрия Ошерова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК региона.
По информации следствия, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». За это правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Ранее стало известно, что Юрий Орешов скончался после падения в открытую оркестровую яму.