Останки известного гангстера эксгумируют в США
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В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Останки захоронены на кладбище в Индианаполисе.
С просьбой о процедуре обратился племянник Диллинджера Майкл Томпсон.
Он не раскрывает причину такого решения, однако обещает вернуть останки дяди обратно на кладбище к 16 сентября.
Ранее сообщалось, что останки испанского диктатора Франсиско Франко будут эксгумированы из Долины Павших.