Останки известного гангстера эксгумируют в США

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В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Останки захоронены на кладбище в Индианаполисе.

С просьбой о процедуре обратился племянник Диллинджера Майкл Томпсон.

Он не раскрывает причину такого решения, однако обещает вернуть останки дяди обратно на кладбище к 16 сентября.

Ранее сообщалось, что останки испанского диктатора Франсиско Франко будут эксгумированы из Долины Павших.