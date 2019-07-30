Tagesspiegel оценил планы России на «плавающий Чернобыль»

Россия запускает первую в мире плавающую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». Der Tagesspiegel пишет о планах по ее использованию и напоминает о предупреждениях экологов из-за «плавающего Чернобыля».

Как отмечается, реализацией проекта занимается Росэнергоатом. В настоящее время раскрашенное в цвета российского флага судно находится в порту Мурманска. На нем установлены два реактора, охлаждаемые водой под давлением. В августе АЭС, длина которой составляет 144 м, а ширина — 30 м, должна будет преодолеть около 5 тыс. км до города Певек в Чукотском автономном округе. Защитники окружающей среды уже давно критикуют проект. Greenpeace считает его «Чернобылем на воде». По словам сопредседателя российской экологической группы «Экозащита» Владимира Сливяка, проект является опасным: в случае аварии радиоактивные вещества попадут в море. В бундестаге назвали электростанцию еще одним проявлением безответственной политики России в области ядерной энергетики.

Издание замечает, что таким образом «Академик Ломоносов» обеспечит энергией те регионы страны, где истощится добыча газа, нефти и угля. Кроме того, таким образом Россия подчеркивает свои притязания в Арктике. Также ядерная энергия связана с возможностью оказывать влияние через экспорт за границу: Росатом активен не только в развивающихся странах, но и в таких европейских государствах, как Венгрия и Финляндия. В прошлом году он заявил о строительстве 36 новых ядерных реакторов в разных странах.