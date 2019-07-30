В пяти регионах России введен режим ЧС из-за пожаров
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Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что в пяти регионах страны был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление он сделал во время совещания премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
По словам министра, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
Он отметил, что к настоящему миру площадь пожаров занимает 2,7 млн га.
Он также добавил, что пока что людям ничего не угрожает, но прогноз сложный.
В свою очередь, председатель правительства подчеркнул, что губернаторы должны взять ситуацию с пожарами под свой контроль.
Ранее сообщалось, что в трех регионах России введен режим ЧС из-за пожаров.