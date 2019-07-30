В пяти регионах России введен режим ЧС из-за пожаров

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что в пяти регионах страны был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал во время совещания премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По словам министра, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

Он отметил, что к настоящему миру площадь пожаров занимает 2,7 млн га.

Он также добавил, что пока что людям ничего не угрожает, но прогноз сложный.

В свою очередь, председатель правительства подчеркнул, что губернаторы должны взять ситуацию с пожарами под свой контроль.

Ранее сообщалось, что в трех регионах России введен режим ЧС из-за пожаров.