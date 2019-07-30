5-сантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

В Сочи появился один из самых больших тараканов в мире. Об этом говорится на сайте Сочинского национального парка.

Как отмечается, речь идет об американских насекомых, которые смогли сбежать из террариумов, либо их завезли случайно.

«Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — говорится на сайте.

Уточняется, что американский таракан достигает в длину пять сантиметров, а его усы могут превышать девяти сантиметров.

Причем, как подчеркивается, данные насекомые являются опасными вредителями, которые переносят инфекции, могут вызвать аллергию у человека, а также портят материалы в зданиях.

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