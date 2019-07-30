В Совфеде назвали список опасных пород собак исчерпывающим

Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными для человека, исчерпывающем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Совфед проводил совещание совместно с МВД и общественными организациями, после чего «остановились на списке из 12 пород».

Майоров добавил, что в ходе обсуждения рассматривались перечни из 50 и 80 пород собак, которые могут быть агрессивными.

Законодатель отметил, что список расширяться не будет «поскольку он исчерпывающий».

Правительство с этим перечнем согласилось, заключил Майоров.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак.