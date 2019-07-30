О пытках заключенных в тайных тюрьмах СБУ рассказали в ЛНР

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что пленные, которых держали в тайных тюрьмах СБУ, на протяжении дней, а то и месяцев подвергались пыткам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, речь идет о тюрьме в Мариуполе, которая относится к Донецкой области.

Она отметила, что в 2015 году в этой тюрьме находились два гражданина ЛНР.

«Люди чудом остались живы, и я считаю, что им очень повезло», — подчеркнула Кобцева.

Она также добавила, что от людей, которых возвращали в ЛНР при обмене пленными, появилась информация о «нашумевших харьковских подвалах».

Именно в таких тюрьмах, уточнила она, к пленным применяются пытки прежде, чем их отправляют в учреждения следственных органов.

Ранее были названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе.