На «фиолетовой» ветке московского метро человек упал на рельсы

На «фиолетовой» ветке Московского метрополитена человек упал на путь, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе, это вызвало сбой в движении.

Отмечается, что движение поездов на участке линии было оперативно введено в график.

Судьба упавшего человека не уточняется.