Госдума оценила список потенциально опасных собак

В Госдуме заявили, что подписанное распоряжение о 12 опасных для людей породах собак – очень мудрое решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, распоряжение подписано в том виде, которые рекомендовали публичные парламентские слушания. На них присутствовали 300 специалистов — кинологи, ветеринары, зоозащитники, общественники, которые проголосовали за утверждение перечня.

Он отметил, что если бы приняли предложение МВД и создали список из 69 опасных пород, то началось бы массовое избавление от питомцев, которые довольно распространены и не представляют опасности.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает список потенциально опасных собак.