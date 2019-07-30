Утвержден список опасных пород собак
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает список потенциально опасных собак. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, список состоит из 12 пород собак, а также их метисов.
Речь идет о таких породах, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
Уточняется, что все эти породам и их метисам свойственна на генетическом уровне агрессия и сила, которые могут представлять опасность для людей.
Кроме того, список пополнили породы, которые используют для травли, а также те, среди которых не велась селекция на лояльность к человеку, поэтому их поведение может быть непредсказуемо.
Список был сформирован на основе комментариев Союза общественных кинологических организаций.