Утвержден список опасных пород собак

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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает список потенциально опасных собак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, список состоит из 12 пород собак, а также их метисов.

Речь идет о таких породах, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Уточняется, что все эти породам и их метисам свойственна на генетическом уровне агрессия и сила, которые могут представлять опасность для людей.

Кроме того, список пополнили породы, которые используют для травли, а также те, среди которых не велась селекция на лояльность к человеку, поэтому их поведение может быть непредсказуемо.

Список был сформирован на основе комментариев Союза общественных кинологических организаций.

Ранее МВД переписало список опасных пород собак.