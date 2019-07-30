В Москве во вторник будет до +15°С

В Москве во вторник, 30 июля, ожидается до +15°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем температура в городе будет достигать до +15°С. Будет прохладная облачная погода с прояснениями. По области во второй половине дня ожидается местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный — до 12 м/с.

Ночью столбики термометра опустятся до +9°С. Вероятен небольшой дождь, местами умеренный

Давление составит 740 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее были названы сроки возвращения лета в Москву.